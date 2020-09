Chelsea, Marina Granovskaia accoglie Havertz: «E’ un grande talento» (Di sabato 5 settembre 2020) Il dirigente del Chelsea, Marina Granovskaia, ha parlato di Kai Havertz, neo acquisto della squadra londinese Marina Granovskaia, dirigente del Chelsea, ha parlato del neo acquisto Kai Havertz, centrocampista tedesco arrivato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni sul calciatore: «Ha il pedigree dato da uno dei migliori campionati d’Europa, gioca per la nazionale tedesca ed è un grande talento. Siamo lieti di poter avere la sua versatilità e qualità a disposizione della squadra prima dell’inizio della stagione» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Marina Granovskaia, dirigente del Chelsea, ha parlato del neo acquisto Kai Havertz, centrocampista tedesco arrivato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni sul calciatore: ...

