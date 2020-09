Chelsea, Havertz: «Il sogno della mia infanzia è diventato realtà» (Di sabato 5 settembre 2020) Il neo acquisto del Chelsea, Kai Havertz, ha parlato attraverso il canale ufficiale della squadra inglese dopo la firma sul contratto Kai Havertz, neo acquisto del Chelsea, ha parlato al canale ufficiale del club inglese dopo la firma sul contratto fino al 2025. Ecco le sue dichiarazioni: «Non potrei sentirmi più orgoglioso e privilegiato nel firmare per il Chelsea. Ieri è stato il giorno in cui il sogno della mia infanzia è diventato realtà. Non vedo l’ora di indossare la maglia blu e giocare a Stamford Bridge, spero al più presto davanti a tutti i tifosi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato, #Chelsea | Ufficiale l'arrivo di #Havertz - SkySport : Chelsea, Havertz è ufficiale: 'Un sogno essere qui'. Le news di calciomercato - AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City (appena finisce la storia di #Messi) in qualche modo. E #Havertz-#Chelsea - aledenari : @SantucciFulvio Gran bel giocatore. Oltretutto bella presentazione da parte del #Chelsea . #Havertz - CedratiMatteo : @TheRiddler1899 Boh il Chelsea per Thiago e Chilwell ha usato lo stesso identico video cambiando il finale, solo pe… -