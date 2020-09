Celebrati i 40 anni dall'apertura della galleria autostradale del San Gottardo (Di sabato 5 settembre 2020) Si sono ricordati gli operai morti nel cantiere e una vettura in transito è stata simbolicamente omaggiata Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Celebrati i 40 anni dall'apertura della galleria autostradale del San Gottardo #sangottardo #galleria #apertura - Umbriaecultura : I 90 anni di Pininfarina celebrati dall’Automotoclub Storico Assisano - Rita_Sberna : Sono stati celebrati la scorsa settimana a Siracusa, i 67 anni dalla lacrimazione di Maria, alla presenza di tutte… - CristianiToday : Sono stati celebrati la scorsa settimana a Siracusa, i 67 anni dalla lacrimazione di Maria, alla presenza di tutte… - TerenasIII : @onereS7_ Chiaro, non tutti i player hanno contratti da più anni, tranne magari player rinomati/celebrati/skillati,… -

Ultime Notizie dalla rete : Celebrati anni

Umbria e Cultura

AIROLO - Si è tenuta questa mattina la cerimonia per i 40 anni dell'apertura al traffico della galleria autostradale del San Gottardo. Una ricorrenza che è stata celebrata in modo molto sentito, nonos ...Sette elementi della prestigiosa Berliner Philharmoniker, un concerto straordinario per celebrare Ludwig van Beethoven e per chiudere il Lucca Classica Music Festival. È affidato al Settimino dei Ber ...