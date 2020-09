Cecilia Rodriguez soddisfatta del suo red carpet al Festival di Venezia: l’abito è piaciuto (Foto) (Di sabato 5 settembre 2020) Cecilia Rodriguez bellissima nel suo abito scelto per il Festival di Venezia non ha mostrato niente del momento che sta vivendo nella sua vita privata, professionista della passerella ha sfilato per il suo primo red carpet da single (Foto). Nella sua vita non c’è più Ignazio Moser, ha accettato l’invito per la mostra del cinema di Venezia e sul tappeto rosso che tanto la spaventava è apparsa come una dea greca. Per Cecilia Rodriguez sono stati giorni di preparativi, vari i collaboratori che l’hanno resa perfetta e sicura prima nel suo arrivo in Laguna e poi sul red carpet di Venezia. Già il suo arrivo non era passato inosservato avvolta nel color caramello e ... Leggi su ultimenotizieflash

ElisaDiGiacomo : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ancora distanti: lei a Venezia lui a Milano - Italia_Notizie : Stile Carnevale per Cecilia Rodriguez (5), Francesca Sofia Novello fa boom (8): terza serata, i voti ai look - KayeMenner : RT @paoloigna1: Come per Huffington quando un sito che dovrebbe essere di prestigio apre sulla mostra del cinema di #Venezia con articoli c… - lackofharry : RT @danielamartani: Alla #MostradelcinemadiVenezia ho visto sfilare sul #redcarpet un sacco di star Cecilia Rodriguez Giulia De Lellis Beat… - Zraima99 : RT @danielamartani: Alla #MostradelcinemadiVenezia ho visto sfilare sul #redcarpet un sacco di star Cecilia Rodriguez Giulia De Lellis Beat… -