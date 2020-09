Cecilia Rodriguez, FOTO montaggio epico nel cuore di Venezia: che bellezza (Di sabato 5 settembre 2020) La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez sfila in eleganza ed eccentricità sulla barca a motore, nella laguna Veneziana. bellezza incontaminata a cielo aperto Non si respira aria di “bontà” sentimentale dalle parti delle due sorelle Rodriguez. Belen ha preferito incanalarsi a pieno ritmo nel ruolo di mamma. Di tanto in tanto spicca sovente in un … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

angiuoniluigi : RT @Corriere: Nunzia Di Girolamo in bordeaux, Cecilia Rodriguez farfallina-bis - Corriere : Nunzia Di Girolamo in bordeaux, Cecilia Rodriguez farfallina-bis - oshi91723278 : Povera Cecilia rodriguez che essendo a corto di soldi ha sfilato con un abito fai da te di stagnola #Venezia77 - IsaeChia : #Venezia77, #BeatriceValli, #CeciliaRodriguez, #NataliaParagoni e non solo: ecco tutti i look del terzo red carpet!… - LauraFrigerio : Venezia 77, Laura Barth e Cecilia Rodriguez indossano gioielli Messika -