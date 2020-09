Cavani Juventus, contatti esplorativi: il Matador torna nel mirino di Paratici (Di sabato 5 settembre 2020) Cavani Juventus – La dirigenza bianconera ha nel suo mirino almeno due grandi centravanti, per i quali l’accordo non è lontano ma nello stesso tempo nemmeno vicino perché entrambi attendono le mosse dei rispettivi club. Parliamo ovviamente di Luis Suarez e di Edin Dzeko, centravanti dalle caratteristiche diverse ma accomunati da un possibile futuro a Torino. L’uruguaiano attende la cittadinanza italiana e la possibilità di liberarsi a parametro zero dal Barcellona. Dzeko invece per avere il via libera per la cessione deve prima attendere che la Roma chiuda l’affare Milik, suo erede designato. Cavani Juventus, le ultimissime sul Matador Oltre a Suarez e Dzeko c’è però un altro nome che nelle ultime ore ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacc… - SkySport : Juventus, nuovi contatti con Cavani: torna nella lista attacco con Suarez, Dzeko e Milik - CriscuoloBruno : RT @Napoli_Report: La #Juventus ha riattivato i contatti con #Cavani. [@DiMarzio] - paperomanista : Come confermato da Gianluca Di Marzio, la Juventus starebbe cominciando a tessere la tela del dialogo con l'entoura… -