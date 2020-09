Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas e la foto dei figli su Instagram: per i fan 'sono la copia dei genitori' (Di sabato 5 settembre 2020) Today both our young adults go back to studying. In different, unprecedented ways. I love you both... And to all kids out there. Knowledge is the key to life. So battle through. This too shall pass., ... Leggi su movieplayer

San Fratello, dopo Dolce & Gabbana, il fotografo Mario Testino fotografa i “Giudei”

Uno degli amori più solidi di Hollywood: è quello che lega Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, cementato ancora di più dalla nascita di due figli che somigliano molto ai genitori. Photo by Mike Co ...

di Fra Pè – Dopo essere stati motivo d'interesse di Dolce & Gabbana, che li hanno voluti l'anno scorso come modelli per il loro tour fotografico siciliano, i "Giudei di San Fratello", sono stati fotog ...