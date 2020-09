Caterina Balivo rivela quanto pesa: “Nessuno ci crede!” (Di sabato 5 settembre 2020) Condivide parte della sua quotidianità sui social Caterina Balivo, le piace raccontare ai suoi followers quello che succede quando è lontana dalla telecamere. Non a caso la conduttrice ha condiviso alcuni momenti famigliari avvenuti durante l’estate: dal matrimonio della sorella Sarah a i giochi con la figlia Cora il tutto in un contesto leggero e … L'articolo Caterina Balivo rivela quanto pesa: “Nessuno ci crede!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Caterina Balivo confessione in diretta: “Vi svelo quanto peso” - #Caterina #Balivo #confessione… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Caterina Balivo: 'Provo a fare qualche kilometro di kayak con la family...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SELFIE - Caterina Balivo: 'Provo a fare qualche kilometro di kayak con la family...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Caterina Balivo: 'Provo a fare qualche kilometro di kayak con la family...' - napolimagazine : SELFIE - Caterina Balivo: 'Provo a fare qualche kilometro di kayak con la family...' -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

Condivide parte della sua quotidianità sui social Caterina Balivo, le piace raccontare ai suoi followers quello che succede quando è lontana dalla telecamere. Non a caso la conduttrice ha condiviso al ...Da quando lo scorso maggio aveva salutato definitivamente i telespettatori di Vieni da me, lasciando il programma, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Caterina Balivo che, anno d ...