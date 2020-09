Caterina Balivo lascia la Rai: “Ho scelto la…” (Di sabato 5 settembre 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Caterina Balivo ha di recente rivelato la sua decisione di allontanarsi momentaneamente dal piccolo schermo per passare più tempo con la sua famiglia. Caterina Balivo su Instagram Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Caterina Balivo ha pubblicato uno scatto su Instagram … L'articolo Caterina Balivo lascia la Rai: “Ho scelto la…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Caterina Balivo: Mamma Rai mi avrebbe voluta ma scelgo la famiglia - #Caterina #Balivo: #Mamma #avrebbe - infoitcultura : Caterina Balivo, è tutto finito: adesso che cosa farà? - infoitcultura : «Così ringiovanisco un po'», ecco cosa rivela Caterina Balivo sul suo allontanamento dalla tv - infoitcultura : Caterina Balivo bellissima senza trucco. E su Instagram svela dei dettagli sul suo futuro in tv - infoitcultura : Caterina Balivo sul suo ritorno in tv: “La Rai avrebbe voluto…” -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Caterina Balivo ha di recente rivelato la sua decisione di allontanarsi momentaneamente dal piccolo schermo per pass ...Caterina Balivo torna in Rai? Dalle ultime risposte della ex conduttrice di Vieni da Me ai fan su Instagram , parrebbe di no. La Rai l'avrebbe voluta ancora in tv ma lei per ora ha scelto la famiglia.