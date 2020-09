Caterina Balivo, confessione in diretta: “Vi svelo quanto peso” (Di sabato 5 settembre 2020) Caterina Balivo, in una serie di storie pubblicate su Instagram, svela ai followers il suo peso esatto, ma qualcuno stenta a crederci. quanto pesa Caterina Balivo? A svelarlo è la conduttrice che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram e realizzate mentre si lascia coccolare dall’hair stylist Anna Cegliese, svela il suo peso esatto. … L'articolo Caterina Balivo, confessione in diretta: “Vi svelo quanto peso” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Caterina Balivo lascia la Rai: “Ho scelto la…” - #Caterina #Balivo #lascia #scelto - zazoomblog : Caterina Balivo: Mamma Rai mi avrebbe voluta ma scelgo la famiglia - #Caterina #Balivo: #Mamma #avrebbe - infoitcultura : Caterina Balivo, è tutto finito: adesso che cosa farà? - infoitcultura : «Così ringiovanisco un po'», ecco cosa rivela Caterina Balivo sul suo allontanamento dalla tv - infoitcultura : Caterina Balivo bellissima senza trucco. E su Instagram svela dei dettagli sul suo futuro in tv -