Castrovilli lascia la nazionale: l’entità dell’infortunio (Di sabato 5 settembre 2020) Gaetano Castrovilli ha lasciato il ritiro della nazionale italiana a causa di una leggera tendinite: le sue condizioni Gaetano Castrovilli è stato costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale italiana e saltare, di conseguenza, l’impegno di UEFA Nations League contro l’Olanda di lunedì prossimo. Nulla di grave per il centrocampista della Fiorentina, che ha rimediato una leggera tendinite e verrà valutato dallo staff medico viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

