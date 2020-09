Castel San Giorgio, interventi contro il dissesto idrogeologico (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastel San Giorgio (Sa) – Hanno preso il via nelle scorse ore i lavori di manutenzione ordinaria al canale pedemontano di Torello e al canale Pietraperciata di Castel San Giorgio. Il sindaco Paola Lanzara si è recato presso la frazione Torello per incontrare alcuni dirigenti del Consorzio di Bonifica al fine di dare il via ai lavori di manutenzione dei canali consortili (foto). Il Primo cittadino fa sapere: “Si tratta di interventi di manutenzione di rilevante importanza che fanno parte di una programmazione ben stabilita in sinergia tra Consorzio e l’Amministrazione comunale allo scopo di mantenere ed eventualmente ripristinare le condizioni di regolare deflusso delle acque, con il preciso obiettivo di mitigare il rischio ... Leggi su anteprima24

Accoppiata di successo per una serata di rock indimenticabile questa sera sul palco dell’Arena comunale di Castel San Pietro. L’hard rock ed heavy metal dei West Side Pump Station, gruppo nato nel 201 ...

Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna e in A14

dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 “SS65 della Futa” e lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia” verso San Lazzaro di Savena. In alternat ...

