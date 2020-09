Caso Zaki, i dubbi della famiglia dopo il messaggio del figlio. Era lungo solo una riga (Di sabato 5 settembre 2020) Le ultime notizie su Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato nel febbraio del 2020 al suo rientro in Egitto, risalivano a settimana scorsa quando, dopo oltre 5 mesi, alla madre era stato concesso di incontrarlo. La donna aveva riferito che le condizioni del ragazzo, detenuto nella sezione Scorpion II della prigione di Tora, nella periferia meridionale del Cairo, erano buone anche se aveva perso un po’ di peso. Oggi arriva un’ulteriore conferma. La famiglia del ragazzo ha ricevuto una nota dal figlio: «Sono in buona salute, e spero che tu sia in buona salute». Il breve messaggio, lungo solo una riga, è stato pubblicato dal gruppo Free Patrick. La ... Leggi su open.online

QdSit : Dopo undici giorni di detenzione al Cairo, per l’infondato sospetto di far parte di un gruppo di trafficanti intern… - piuttostomale : @speroscherzi_ @OcaHokuto Basta guardare il caso Patrick Zaki, mi sembra che non solo all'università di bologna ma… - Antico_Egitto : Caso Zaki, da Roma pressioni sull'Egitto. Il Cairo stoppa: 'Non è cittadino italiano' - Rai News - AnnamahAnna : @OGiannino Hai dimenticato l’Egitto col caso Regeni-Zaki - LucianaDiFilip1 : #WikiLeaks ha cambiato il modo di fare informazione ha desecretato gli atti pensate se uno come #Assange metteva le… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Zaki Caso Zaki, i dubbi della famiglia dopo il messaggio del figlio. Era lungo solo una riga Open Egitto, stuprata da un branco di ricchi in un hotel di lusso del Cairo. Ma la polizia arresta chi denuncia

Una campagna diffamatoria mirata a colpire le testimoni e gli attivisti dei diritti civili e al tempo stesso ridimensionare la violenza di gruppo, negando addirittura la veridicità del video con immag ...

Vlahovic-Chiesa, che assalti. Dubbio Cutrone

Sul serbo spunta la Roma, Pioli spinge il Milan nella direzione di Federico. E se per l’ex rossonero capita l’occasione ...

Una campagna diffamatoria mirata a colpire le testimoni e gli attivisti dei diritti civili e al tempo stesso ridimensionare la violenza di gruppo, negando addirittura la veridicità del video con immag ...Sul serbo spunta la Roma, Pioli spinge il Milan nella direzione di Federico. E se per l’ex rossonero capita l’occasione ...