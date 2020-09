Casalino ricoverato al San Raffaele per la mandibola? Per Crosetto qualcosa non torna (Di sabato 5 settembre 2020) Lo “strano caso” di Casalino ricoverato al San Raffaele: per Crosetto qualcosa non torna. O meglio: il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia segnala un quantomeno stravagante scollamento tra quello che si dice e quello che poi realmente si fa. In effetti, il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, insieme a tutto il Movimento 5 Stelle di cui fa parte, e di cui era portavoce, da quando siede accanto alle poltrone del governo non ha fatto altro che strumentalizzare criticità e organizzazione del contrasto all’epidemia di coronavirus in Lombardia, ricorrendo al dramma dei contagi e strumentalizzando rumors e contraddizioni per infierire contro la gestione regionale della situazione. E contro il governatore Fontana e la ... Leggi su secoloditalia

