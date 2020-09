Caos Repubblica Ceca-Scozia: la Federazione di casa annuncia il rinvio, la UEFA conferma il match [DETTAGLI] (Di sabato 5 settembre 2020) Si tinge di giallo la partita di Nations League tra Repubblica Ceca e Scozia in programma lunedì. Dopo la vittoria 3-1 contro la Slovacchia, la Federcalcio Ceca aveva annunciato il rinvio, a causa di un focolaio di Coronavirus che rischiava di scoppiare nella squadra. Ma la UEFA ha confermato il match. Tomas Soucek e Patrik Schick sono stati costretti a saltare la partita in Slovacchia poiché in quarantena dopo essere entrati in contatto con un membro dello staff della nazionale che era risultato positivo. Ma le regole UEFA parlano chiaro: qualora ci fossero 13 calciatori disponibili (almeno un portiere) la gara si gioca. Risultati Nations League – Vincono Macedonia e Gibilterra. Le ... Leggi su calcioweb.eu

