Caldoro a San Giorgio del Sannio: "Non ci spaventa il clan politico De Luca" (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – E' uno Stefano Caldoro particolarmente determinato quello che si presenta nel beneventano, a San Giorgio del Sannio, ospite della manifestazione elettorale organizzata dalla locale sezione di Fratelli d'Italia. Caldoro non le manda certo a dire, arrivando a definire la compagine politica che fa riferimento al governatore in carica: "il clan politico De Luca". Prima di lui, in ogni caso, c'erano stato gli interventi dei candidati al consiglio regionale Matera e Pedicini e del Senatore Iannone, oltre che del coordinatore provinciale di Fdi Paolucci. Matera ha esordito ponendo la questione "della rappresentanza in seno al consiglio regionale del

