Calciomercato Spezia: Iturbe ha detto sì al club ligure (Di sabato 5 settembre 2020) Juan Iturbe ha aperto al trasferimento allo Spezia, ora bisognerà trovare la quadratura dal punto di vista economico Il neo promosso Spezia di Vincenzo Italiano non vuole essere una comparsa nella prossima Serie A e per questo motivo ha messo nel mirino Juan Iturbe. Come spiega Gianluca Di Marzio, l’ex Torino, Verona e Roma ha dato la sua disponibilità al trasferimento nel club ligure. Ora bisognerà trovare l’accordo economico. Lo Spezia pensa anche ad Alessandro Deiola del Cagliari per il suo centrocampo, rientrato in Sardegna dal prestito al Lecce. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

