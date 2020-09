Calciomercato Roma, vicina la cessione di Fazio: intesa trovata con il Cagliari, la situazione (Di sabato 5 settembre 2020) Vicino l'arrivo al Cagliari di Federico Fazio.VIDEO Serie A 2020-2021, il calendario: Juventus, Roma, Inter, Lazio e Milan a confronto. L’avvio più duro…Dopo l'ennesima stagione sottotono e con poco spazio a disposizione, il centrale difensivo della Roma ha deciso di cambiare aria. L'argentino - ormai non più al centro del progetto giallorosso - sembra aver trovato un accordo di massima con la società sarda, che adesso attende soltanto il via libera definitivo del calciatore per chiudere e ufficializzare la trattativa. 23 presenze tra Serie A ed Europa League - molte delle quali da subentrato - hanno contribuito a rendere il contributo del difensore ex Siviglia sempre più marginale all'interno del progetto tecnico tattico di Paulo Fonseca, ... Leggi su mediagol

