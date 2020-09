Calciomercato Palermo, Corrado è un nuovo giocatore rosanero: il messaggio del club (Di sabato 5 settembre 2020) Il Palermo accoglie il neo acquisto Niccoló Corrado: arrivato nel comune madonita proprio nel pomeriggio.Qualche giorno fa la notizia: Niccoló Corrado è un nuovo giocatore rosanero. Dopo giorni di attesa, il terzino scuola Inter, raggiunge la formazione di Roberto Boscaglia nel ritiro di Petralia Sottana. Il difensore toscano, arrivato a Palermo con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto, è stato accolto dal club siciliano con un post di benvenuto pubblicato su Instagram dalla stessa società rosa proprio attraverso i propri canali ufficiali.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEwnRWDJnnF/?igshid=1hllv0q37a97z" Leggi su mediagol

