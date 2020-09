Calciomercato Milan, Bale vicinissimo per i bookmakers inglesi (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato Milan, Bale potrebbe essere vicinissimo alla squadra rossonera. Secondo quanto filtra dall’Inghilterra ci sarebbero contatti in corso. Il Milan vuole tornare ad essere grande e per farlo deve scommettere su grandi giocatori. Lo ha dimostrato rinnovando per un’ulteriore annata il contratto di Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto davvero molto bene mentre vestiva la maglia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Milan - #Bakayoko, principio di accordo con il #Chelsea: le ultime - DiMarzio : #Milan, l'annuncio ufficiale: Brahim #Diaz è un giocatore rossonero - SkySport : Milan-Bakayoko, intesa con Chelsea: ora si tratta col giocatore. Le news di calciomercato - pccpla : RT @GnocchiGene: Mercato. La Fiorentina ha trovato l’accordo col Milan su Paqueta ‘:” Potete tenervelo “. #5settembre #Calciomercato #Mila… - stevecounz : RT @cmdotcom: #Milan, nuovo summit con #Ramadani: da #Milenkovic a #Jovic, la situazione -