Calciomercato Juventus, svolta Kean: pronto il piano per il ritorno (Di sabato 5 settembre 2020) Solitamente il weekend è una fase d’attesa per quanto riguarda gli affari di Calciomercato, specie quelli più importanti. Non sarà diverso nemmeno stavolta, in particolare in casa Juventus, dove si starebbe riflettendo riguardo il possibile arrivo di un attaccante da inserire in rosa al posto del partente Gonzalo Higuain. Tante pagine, tante parole si sono spese a proposito di questa situazione che partirebbe da lontano, per la precisione dall’anno scorso, quando il club bianconero non è stato in grado di cedere il Pipita, lasciando partire però Moise Kean e mettendo, praticamente, Mario Mandzukic fuori rosa. Nei giorni scorsi, sono filtrate alcune voci che riguardavano un possibile ritorno del giovane attaccante italiano e secondo IlBianconero.com potrebbero ... Leggi su tuttojuve24

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacc… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Suarez: 'Sempre positivo, nessuno mi toglierà l'entusiasmo' #calciomercato #Barcellona - calciomercatoit : ??#Inter e #Juventus - #Koeman avrebbe scelto di escludere dagli allenamenti di gruppo Luis #Suarez ed Arturo… -