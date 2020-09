Calciomercato Juventus, Pogba non rinnova: vuole la Juve (Di sabato 5 settembre 2020) Sembrava la volta buona questa, quella di tentare il grande colpo e riportare Paul Pogba a Torino, ma con la pandemia la situazione si è nuovamente arenata. Come riporta Tuttosport, la strategia della Juventus era quella di abbassare il costo esorbitante del cartellino di circa 120 milioni di euro, inserendo delle contropartite tecniche. Si era pensato infatti di inserire pedine di scambio gradite allo United come Douglas Costa o addirittura Dybala, ma lo United non sembrerebbe interessato a fare sconti. Sul Polpo pareva forte l’interessamento del Real Madrid, club in grado di soddisfare qualsiasi richiesta economica del giocatore, ma i blancos si sarebbero oramai defilati. Pogba sognerebbe un ritorno nella Juventus, squadra che l’ha consacrato ... Leggi su tuttojuve24

