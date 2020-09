Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Cavani (Di sabato 5 settembre 2020) Ritorno di fiamma tra la Juventus ed Edison Cavani, secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, i bianconeri starebbero rivalutando questa pista che sembrava ormai totalmente archiviata. Per il giornalista esperto di mercato, la Juventus vorrebbe cautelarsi qualora non dovessero andare in porto le trattative con le prime scelte del mercato attaccanti dei bianconeri, quali come noto in primis Suarez ed eventualmente Dzeko. Entrambe le piste, però, sarebbero in questo momento pericolosamente impantanate causa l’insorgenza di beghe non previste: “Dzeko è bloccato al momento, visto anche che la Roma non trova un possibile sostituto del bosniaco, mentre la pista che porta a Suarez non è facilissima da percorrere dato che non si è ancora liberato dal Barcellona e vista la “variabile” ... Leggi su tuttojuve24

