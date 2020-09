Calciomercato: Iturbe vicino allo Spezia, Torreira tra Torino e Fiorentina (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato in Serie A. Iturbe vicino al ritorno in Italia, ha detto si allo Spezia. Fiorentina e Torino su Torreira, Genoa su Czyborra A due settimane dall’inizio della Serie A, prosegue senza sosta il Calciomercato, con le squadre che cercano di arrivare preparate per l’inizio di stagione. In zona salvezza, oltre al Benevento, è attivo anche lo Spezia, che vuole ben figurare nella sua prima stagione in Serie A. I liguri sono molto vicini ad Iturbe. Il paraguaiano ha detto si al suo ritorno in Italia, dopo aver giocato con Verona, Roma e Torino, e nei prossimi giorni l’affare si può chiudere. Il Genoa invece ha sorpassato il Cagliari per l’arrivo ... Leggi su zon

