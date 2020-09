Calcio: Atalanta; Romero, voglio maglia titolare e Argentina (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - BERGAMO, 05 SET - "Sono contento di essere arrivato in un grande club che ha dimostrato a tutta Italia di essere calcisticamente tra i più forti". Cristian Romero si presenta all'Atalanta per ... Leggi su corrieredellosport

Calcio: Atalanta; Romero, voglio maglia titolare e Argentina

(ANSA) - BERGAMO, 05 SET - "Sono contento di essere arrivato in un grande club che ha dimostrato a tutta Italia di essere calcisticamente tra i più forti". Cristian Romero si presenta all'Atalanta per ...

