Cagliari, la paura dei talassemici: “Microcitemico all’Asl, chi ci fornirà le medicine?” (Di sabato 5 settembre 2020) Cagliari, la paura dei talassemici. Il presidente di Thalassazione, Matteo Pusceddu, è molto critico sulla riforma sanitaria: “Un salto nel buio, vediamo solo svantaggi: fermate questo cambio, continueremo a protestare”. Il “passaggio” del Microcitemico di Cagliari dal Brotzu all’Asl? “Un salto nel buio, una scelta calata dall’alto”. Ci va giù molto duro Matteo Pusceddu, presidente della onlus Thalassazione (ha circa trecento talassemici iscritti) sulla riforma sanitaria partorita dal centrodestra in Regione: “Col Brotzu ci sono dei percorsi per noi talassemici e ci sono sinergie in corso anche con l’Oncologico. Vediamo solo svantaggi: la farmacia che distribuisce i farmaci è quella dell’Oncologico, ... Leggi su limemagazine.eu

infoitinterno : Cagliari, paura sulla Ss 195: 'Qualcuno ha lanciato un sasso contro la mia auto in piena notte' - sardanews : Cagliari, paura sulla Ss 195: “Qualcuno ha lanciato un sasso contro la mia auto in piena notte” - vivere_sardegna : Cagliari, paura sulla Ss 195: “Qualcuno ha lanciato un sasso contro la mia auto in piena notte” - sardanews : Cagliari, la paura dei talassemici: “Microcitemico all’Asl, chi ci fornirà le medicine?” - UnioneSarda : #Sardegna - Fuoristrada contro auto: paura sulla 126 -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari paura Cagliari, paura sulla Ss 195: "Qualcuno ha lanciato un sasso contro la mia auto in piena notte" Casteddu Online Cagliari, paura sulla Ss 195: “Qualcuno ha lanciato un sasso contro la mia auto in piena notte”

Stava tornando a casa, a Capoterra, dopo una serata come tante altre, Nancy Guaragno. All’improvviso, però, ha sentito un rumore molto forte e, nel giro di pochi secondi, ha capito cosa era successo: ...

Cagliari, provoca un incidente in via Cadello e fugge: multata una 38enne

La Polizia Locale ha rintracciato il veicolo che ieri sera ha provocato un incidente e grande paura alle persone presenti in via Cadello, a Cagliari. Una Fiat 600 Bianca guidata da una 38enne, infatti ...

Stava tornando a casa, a Capoterra, dopo una serata come tante altre, Nancy Guaragno. All’improvviso, però, ha sentito un rumore molto forte e, nel giro di pochi secondi, ha capito cosa era successo: ...La Polizia Locale ha rintracciato il veicolo che ieri sera ha provocato un incidente e grande paura alle persone presenti in via Cadello, a Cagliari. Una Fiat 600 Bianca guidata da una 38enne, infatti ...