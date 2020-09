Caccia all’untore e la sua foto “sospetta”, Paolo Bonolis sbotta: «Siete veramente grotteschi» (Di sabato 5 settembre 2020) Manca poco e arriveremo all’Associazione Grandi untori italiani. A stigmatizzare non tanto ironicamente i toni inquisitori con cui si sta dando la Caccia a “chi ha contagiato chi” è Paolo Bonolis. Che con il suo consueto eloquio spontaneo e popolare ha invitato alla moderazione un po’ tutti. Soprattutto in queste ore in cui assistiamo alla “radiografia” della famiglia Berlusconi, sotto i riflettori per il presunto contagio partito dalla figlia Barbara: si sta rasentando la follia. “Ma che ve Siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa Caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”. Paolo Bonolis, il caso nato da una ... Leggi su secoloditalia

