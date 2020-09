Busto Arsizio-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Supercoppa 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Unet E-Work Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la seconda semifinale della Supercoppa femminile 2020 di volley. Le Farfalle hanno disputato un solo match, quello dei quarti di finale vinto contro Chieri in quattro set. Novara invece ha iniziato la propria avventura nella competizione già nel primo turno, superando prima Perugia (3-1) e poi Firenze (3-2). Busto Arsizio e Novara si sfideranno nella cornice di Piazza dei Signori a Vicenza per conquistare la finalissima. L’appuntamento è alle ore 21:00 di sabato 5 settembre. La ... Leggi su sportface

Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto. Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell'acquedotto e delle torri di raffreddamento. Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso.