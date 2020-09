Busto Arsizio, 16 casi di legionella: c’è una vittima. Esami agli impianti idrici (Di sabato 5 settembre 2020) casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove almeno 16 persone sono state colpite dal batterio e ci sarebbe una vittima. Si stanno effettuando controlli sugli impianti idrici, come ha assicurato l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera. Il primo caso di legionella, che si manifesta con polmonite e sintomi influenzali, nel comune varesino risalirebbe a una settimana fa. Non è la prima volta in Italia: poco più di un mese fa una donna è morta a Siracusa per la legionella. Altri 8 casi si sono avuti in Friuli a luglio, con il sindaco che in quell’occasione ha sconsigliato di fare la doccia. legionella a ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - LaStampa : Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell’acquedotto e delle torri di raffreddame… - repubblica : Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso - rideontheclouds : Pure la Legionella a Busto Arsizio. Vi ho voluti bene amici - AgReds : RT @ultimenotizie: 'Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di #legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone… -