Buoni fruttiferi postali aprile 2020: interessi, quali sono e tassi (Di sabato 5 settembre 2020) I Buoni fruttiferi postali rimangono in cima alle preferenze dei risparmiatori italiani, soprattutto, in un momento di incertezza come quello che sta attualmente vivendo il paese. Infatti, oltre ai rendimenti che garantiscono trascorso un certo periodo di tempo, sono sempre e comunque garantiti dello Stato per la quota di capitale. Buoni fruttiferi postali: perché acquistarli I Buoni fruttiferi postali non prevedono costi di sottoscrizione, salvo gli oneri fiscali; d’altra parte, bisogna sottolineare che godono di una tassazione agevolata al 12,50% (inoltre, sono esenti dall’imposta di successione) e che si può richiedere la restituzione del capitale investito – ... Leggi su termometropolitico

Era una gallina dalle uova d’oro, il risparmio postale italiano. Un po’ alla volta, un po’ tutti le hanno tirato il collo: una gestione pubblica malaccorta, che ha rideterminato i tassi di buoni trent ...

Quale diversificazione finanziaria per il successo degli investimenti?

Parlare di diversificazione equivale a ripartire una somma di denaro tra vari tipi di investimenti (chiamati anche classi di attività) e diversi tipi di prodotto di investimento. Ogni classe di attivi ...

