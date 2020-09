Brusaferro: «Al momento non ci sono le premesse per gli eventi sportivi aperti al pubblico» (Di sabato 5 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Il tema è, naturalmente, l’epidemia di Covid, mai sopita: ieri i nuovi casi sono stati oltre 1.700. «I dati di questi giorni sono dovuti ai comportamenti di agosto. Però rispetto ad altri Paesi europei, il numero di casi è ancora più contenuto. Se vogliamo che non salgano e che la curva abbia un aggiustamento positivo dobbiamo inserire stabilmente nella nostra vita quotidiana le oramai note regole dell’igiene delle mani, personale e degli ambienti, del distanziamento interpersonale e dell’uso delle mascherine. Non paura, servono invece attenzione, consapevolezza e saper convivere con questo virus». Anche l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva dipende dalla ... Leggi su ilnapolista

