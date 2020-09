Brasile, Vinicius jr: “Neymar la mia ispirazione, voglio vincere il prossimo Mondiale” (Di sabato 5 settembre 2020) In un’intervista a Yellow and Green Football, il fantasista del Real Madrid Vinicius Jr ha espresso la sua volontà di fare bene con la maglia del Brasile: “Spero di giocare ancora per la Seleção. Neymar è la mia ispirazione, quindi sarebbe bello indossare i colori brasiliani con lui. Ho lavorato per essere convocato e spero di poter portare felicità alla nostra gente. voglio giocare la prossima Coppa del Mondo, che spero vinceremo”. Foto: Sport360.com L'articolo Brasile, Vinicius jr: “Neymar la mia ispirazione, voglio vincere il prossimo Mondiale” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

