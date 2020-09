Brasile. Calcio nazionale d’esempio per tutti: mossa storica sui compensi (Di sabato 5 settembre 2020) Brasile. Una mossa storica arriva direttamente dallo stato sudamericano che dà una lezione importante nel cammino verso la parità di genere Il Brasile del Calcio, com’è noto, è sempre stato un esempio da guardare con ammirazione e quel pizzico di sana invidia che scatena il giusto livello di competizione. La nazionale brasiliana maschile, infatti, detiene … L'articolo Brasile. Calcio nazionale d’esempio per tutti: mossa storica sui compensi proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Agenzia_Ansa : In #Brasile parità salariare tra uomini e donne in nazionale #calcio #pariopportunità #ANSA - SopravviviMi : Dopo Norvegia Australia e Nuova Zelanda anche in #Brasile le calciatrici della Nazionale percepiranno lo stesso com… - NavMatteo : Quarta divisione in #Brasile: #Mancini allenatore, #Maicon giocatore. Nostalgia. - profluigimarino : RT @iosonolacora: In Brasile il #calcio calcio è una cosa seria! La federazione Brasiliana @CBF_Futebol abbatte il primo #PayGap: stesse di… - Pretore75 : RT @iosonolacora: In Brasile il #calcio calcio è una cosa seria! La federazione Brasiliana @CBF_Futebol abbatte il primo #PayGap: stesse di… -