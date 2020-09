Brahim Diaz si presenta al Milan: “Onorato di avere il numero di Ibra” (Di sabato 5 settembre 2020) In casa Milan è il momento di conoscere Brahim Diaz. L'attaccante spagnolo è arrivato ai rossoneri in questa finestra di mercato e si candida come una delle novità più importanti della stagione. Il ragazzo classe 1999 si è raccontato ai canali ufficiali del club Milanese: "Le mie prime impressioni sono molto positive. È un privilegio giocare per un club così ricco di storia. Lo si capusce da come i tifosi amino la squadra e come detto, per me è un onore. Non ho ancora avuto l'opportunità di parlare con Théo Hernandez ma mi aspetto che al primo allenamento mi darà una calda accoglienza. Sarà facile adattarsi, perché è un incredibile gruppo di calciatori. Ho lavorato con tecnici come Pep Guardiola e Zidane. Entrambi hanno ... Leggi su itasportpress

