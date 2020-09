Bradley Cooper: "I premi cinematografici non hanno senso" (Di sabato 5 settembre 2020) Bradley Cooper ha voluto dire la sua riguardo i premi cinematografici ed ha spiegato perché, secondo lui, determinati riconoscimenti non hanno senso. Dopo A Star is Born, film che lo ha visto impegnato come sceneggiatore, attore, regista e produttore, Bradley Cooper si è tolto un sassolino dalla scarpa ed ha spiegato perché, secondo lui, i premi cinematografici non hanno senso. Nonostante sia uno degli attori più apprezzati dal pubblico a livello internazionale, Bradley Cooper non è mai riuscito a portarsi a casa un Oscar. Con A Star Is Born ci ha provato anche in qualità di regista ma in quel caso non ha ... Leggi su movieplayer

Bradley Cooper Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bradley Cooper