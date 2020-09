Bonus casa al 110%: alcune criticità risolte, ecco di cosa si tratta (Di sabato 5 settembre 2020) Sul Bonus casa al 110% i dubbi continuano e le criticità per accedere al benefico non sono poche Negli ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per chiarire vari aspetti e soprattutto evidenziare i soggetti esclusi dal beneficio. Bonus casa al 110%: gli esclusi Sempre in tema di chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate specifica che il superBonus non spetta per edifici posseduta da un unico proprietario non costituiti in condominio. Nello specifico, nel caso in cui un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario, non può accedere alle agevolazioni del Bonus casa la 100%, perché non si tratta di un condominio. I chiarimenti sono stati pubblicati ... Leggi su notizieora

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare Idealista Trevisi visita la casa circondariale di Lecce: "Opportunità di reinserimento lavorativo importanti con il SuperBonus"

LECCE – Il consigliere del M5S Antonio Trevisi ha visitato la la casa circondariale di Lecce e ha incontrato la direttrice Rita Russo insieme al personale dell’ufficio tecnico per parlare delle opport ...

DM Requisiti Ecobonus. Siamo allo sbaraglio?

Il DM Requisiti Ecobonus, già decreto Efficienza energetica, trova difficoltà ad emergere sulla Gazzetta Ufficiale . Fumata nera anche ieri sera, 3 settembre 2020 per un decreto complesso in sé ma anc ...

