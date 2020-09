Bollettino Coronavirus del 5 Settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 5 Settembre è +0,61% (ieri +0,63%) con 276.338 contagiati totali, 209.610 dimissioni/guarigioni (+583) e 35.534 deceduti (+16); 31.194 infezioni in corso (+1.095). Elaborati 107.658 tamponi (ieri 113.085) con 1.695 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,53% (ieri 1,42%).Come ieri sul dato complessivo dei tamponi pesano in particolare i 23.409 test effettuati in Lombardia, i 15.940 del Veneto, ma anche gli 11.740 del Lazio e i 10.066 dell’Emilia Romagna: le quattro Regioni, con un totale di 61.155, pesano da sole per il 56,8% del totale nazionale.Attualmente ricoverati con sintomi 1.620 (+13); terapie intensive stabili (121). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 388; Veneto 188 (anche oggi ben 142 nella zona di Treviso, in gran parte riconducibili al focolaio dello stabilimento avicolo Aia di Vezzola); Lazio 158; ... Leggi su sbircialanotizia

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 settembre: 1.695 nuovi casi e 16 decessi - SkyTG24 : #Covid19 ?? diminuiscono i casi (1.695, contro i 1.733 di ieri) - infoitinterno : Coronavirus in Campania, il bollettino odierno: 119 nuovi casi ed un decesso nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus Campania, il bollettino di oggi 5 settembre -