Bollettino coronavirus 5 settembre, calano le nuove diagnosi (Di sabato 5 settembre 2020) Il Bollettino del 5 settembre sull’epidemia di coronavirus mostra un calo delle nuove diagnosi. Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Bollettino sull’epidemia di coronavirus in Italia. La tabella del ministero parla di 1.695 nuove diagnosi in 24 ore, 38 in meno rispetto a ieri. Salgono/Scendono i ricoverati in ospedale, che ad oggi sono 1.741: di questi 121 sono ricoverati in terapia intensiva e 1.620 in reparto. In percentuale i ricoverati sono il 5,58% delle persone attualmente positive al coronavirus. Lo stesso rapporto il 5 maggio era del 17,97%. Si contano ancora 16 morti per Covid-19, mentre i guariti in un giorno sono 583. I tamponi effettuati in 24 ore sono 107.658. Le ... Leggi su bloglive

