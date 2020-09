Berlusconi, Zangrillo: “Condizioni stabili. Cauto ma ragionevole ottimismo” (Di sabato 5 settembre 2020) Le condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi positivo al Covid, ricoverato al San Raffaele di Milano, “permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un Cauto ma ragionevole ottimismo”. Lo ha comunicato il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, in un aggiornamento sulle condizioni del suo paziente. L’ex premier ha passato una notte tranquilla al San Raffaele, dove è stato ricoverato dopo che i medici hanno rilevato un principio di polmonite bilaterale. Oggi Marina Berlusconi,​ presidente di Fininvest e figlia di Silvio Berlusconi, ha ... Leggi su tpi

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - Renato63497433 : @EnzoEnz82036044 @berlusconi 'non fa male a nessuno' non esagerare ... noi non abbiamo il professor Zangrillo e tut… - palinaciani : RT @ilruttosovrano: Berlusconi è ricoverato in una suite del San Raffaele così grande da riuscire a nascondersi quando arriva Zangrillo. -