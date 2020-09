Berlusconi ricoverato: Veronica Lario seriamente preoccupata (Di sabato 5 settembre 2020) Veronica Lario di dice preoccupata per l’ex marito, Silvio Berlusconi, ricoverato con il Covid al San Raffaele di Milano. Ecco cil messaggio che gli ha mandato attraverso il quotidiano La Repubblica… Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano perché risultato positivo al Covid-19 e con in atto una polmonite. Nonostante la separazione fatta di liti, avvocati, giudici, tribunali, assegni di mantenimento stratosferici prima concessi e poiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - nuccia20 : RT @catlatorre: Ma quelli di Forza Italia che domani saranno in piazza con gli altri negazionisti del Covid lo sanno che il loro leader è r… - veratto_A : RT @Libero_official: 'Non mi sei piaciuto per niente, nel bel mezzo dello sporco spargi rancore': #Celentano contro #DeBenedetti per gli in… -