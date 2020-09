Berlusconi ricoverato per Covid, Veronica Lario: "Sono addolorata e un po' preoccupata" (Di sabato 5 settembre 2020) "Sono addolorata e anche un po' preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla". Così Veronica Lario ha espresso la sua vicinanza all'ex marito Silvio Berlusconi in un colloquio pubblicato dal quotidiano la Repubblica. Il leader di Forza Italia, positivo al Coronavirus, prosegue intanto il suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano: per lui un principio di polmonite bilaterale ma nessuna terapia intensiva (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

