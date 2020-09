Berlusconi ricoverato, notte tranquilla senza febbre. Marina: "No caccia al colpevole" (Di sabato 5 settembre 2020) Il dolore di Veronica Lario L'ex moglie del fondatore di Forza Italia, Veronica Lario , si dice " addolorata e anche un po' preoccupata", in un colloquio con il quotidiano Repubblica. La Lario ha ... Leggi su quotidiano

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - angieromeo14 : RT @LaVeritaWeb: Berlusconi al San Raffaele in via precauzionale. Alberto Zangrillo: «Situazione confortante». Solidarietà da sinistra, tra… - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: Lo Zangrillo ammutolito: ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’.. Sembra il Coronavir… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ricoverato

12.33 Berlusconi ricoverato, notte tranquilla E' trascorsa "tranquilla" la seconda notte per Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano do- po essere risultato positivo al ...Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, con un principio di polmonite bilaterale dopo aver contratto il Coronavirus. Secondo fonti vicine al leader di F ...