Berlusconi ricoverato, l’ex moglie Veronica Lario: “Sono preoccupata, ma i miei figli mi hanno rassicurata” (Di sabato 5 settembre 2020) L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, ha svelato a Repubblica le sue sensazioni in merito al ricovero in ospedale del leader di Forza Italia, al quale ha mandato un messaggio di sostegno tramite la sua segretaria: “Lo scenario clinico appare confortante, ma sono addolorata e nutro anche un po’ di preoccupazione. Tuttavia i miei figli mi hanno tranquillizzata, dicendomi di non avere paura“. Leggi su sportface

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - Arianna5422 : RT @Gianmar26145917: #Berlusconi ricoverato, gli insulti di #DeBenedetti: 'Nocivo per il Paese, un grande imbroglione!' Lungi da me difende… - sergimagugliani : RT @markkno68939488: Berlusconi ricoverato, quella maxi festa di Ferragosto alla Certosa: tante ragazze, nessuna precauzione -