Berlusconi ricoverato, la diagnosi: “Polmonite bilaterale allo stato precoce” (Di sabato 5 settembre 2020) Una polmonite bilaterale allo stato precoce con forte carica virale. Sarebbe questa la diagnosi nei confronti di Silvio Berlusconi, ricoverato da alcune ore all’ospedale San Raffaele di Milano per alcune complicazioni nella sua degenza di positivo al coronavirus. L’ex Cavaliere ha confermato di star bene e alle ore 16 il medico di fiducia Alberto Zangrillo parlerà in un punto stampa per informare sulle condizioni si salute dell’ex presidente del Milan. Leggi su sportface

