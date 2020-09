Berlusconi ricoverato, il messaggio di Veronica Lario, l’ira di Barbara: «Non sono un’untrice» (Di sabato 5 settembre 2020) Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano. Un ricovero «preventivo», ha voluto precisare il suo medico personale da sempre, Alberto Zangrillo, ma la diagnosi di covid non può non preoccupare. Sia per l’età (84 anni), sia per le patologie pregresse dell’ex premier. E le tracce di «una polmonite bilaterale a uno stato iniziale» vanno tenute costantemente sotto controllo. Leggi su vanityfair

