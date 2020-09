Berlusconi ricoverato, il bollettino: "Condizioni stabili, ottimismo" (Di sabato 5 settembre 2020) Angelo Scarano Berlusconi risponde in modo positivo alle terapie per il contagio da Covid. Zangrillo: "Decorso regolare della patologia" Le Condizioni di salute di Silvio Berlusconi non destano preoccupazione. A confermarlo è il bollettino pomeridiano dell'ospedale San Raffaele. Il Cavaliere, contagiato dal Covid 19, sta risponndendo in modo positivo alle terapie a cui è stato sottoposto per un blando interessamento polmonare. Come riportato dallo staff medico che sta seguendo l'ex premier la notte trascorsa è stata "più tranquilla" rispetto a quella precedente. Il leader azzurro ha dormito per alcune ore e resta in terapia per proteggere il sistema respiratorio. Fonti vicine al Cavaliere fanno sapere che non ha la febbre. Il bollettino: ... Leggi su ilgiornale

