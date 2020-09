Berlusconi positivo, Zangrillo: “Condizioni stabili: cauto ma ragionevole ottimismo” (Di sabato 5 settembre 2020) “Il quadro clinico induce a un cauto ma ragionevole ottimismo”. Così il professor Alberto Zangrillo in una nota informa sulle condizioni cliniche di Silvio Berlusconi ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano perché positivo al Covid. Le sue condizioni al momento “permangono stabili”, mentre il “quadro respiratorio” conferma un decorso della malattia “regolare e atteso”. L’ex premier, che compirà 84 anni il prossimo 29 settembre, è stato ricoverato in ragione dell’età e di alcune patologie pregresse come il diabete, dopo che la sua situazione si era leggermente aggravata. Lo ha spiegato Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva ... Leggi su ilfattoquotidiano

