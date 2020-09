Berlusconi positivo, insulti a Zangrillo: “Il Governo mi ha autorizzato!” (Di sabato 5 settembre 2020) Il professore ha portato alla luce la sua verità in merito al numero dei contagi, compreso il caso di Silvio Berlusconi. “Bisogna avere coraggio. Nel conteggio delle terapia intensiva finiscono persone con altre patologie”, tuona Zangrillo. Continuano gli attacchi indirizzati, a vario titolo e da diverse direzioni, all’indirizzo di Alberto Zangrillo. Il primario dell’Unità Operativa … L'articolo Berlusconi positivo, insulti a Zangrillo: “Il Governo mi ha autorizzato!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - aitaka93 : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - annalisapanello : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -

Il professore ha portato alla luce la sua verità in merito al numero dei contagi, compreso il caso di Silvio Berlusconi. “Bisogna avere coraggio. Nel conteggio delle terapia intensiva finiscono person ...Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano, all’ospedale San Raffaele per l'aggravassi dei sintomi Covid. Il leader di Forza Italia è stato accompagnato al San Raffaele giovedì sera per accertament ...