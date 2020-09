Berlusconi positivo al Covid, l'ex moglie Veronica Lario: "Addolorata e preoccupata" (Di sabato 5 settembre 2020) Si dice 'Addolorata e anche un po' preoccupata' , in un colloquio con la Repubblica, Veronica Lario , ex moglie di Silvio Berlusconi, che gli ha fatto avere un messaggio di vicinanza e incoraggiamento... Leggi su feedpress.me

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - _nicola_neri_ : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - PatriziaMencon4 : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. Salgono ancora i nuovi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.733 posi ...Silvio Berlusconi vorrebbe tornare a casa a Villa San Martino: all’istituto San Raffaele di Milano gli aveva detto che sarebbe stato giusto il tempo di un esame, e invece non è così. La polmonite bila ...