Berlusconi positivo al coronavirus, striscione al San Raffaele: "Forza Silvio" (Di sabato 5 settembre 2020) Milano, 5 settembre 2020 - L'ex premier Silvio Berlusconi è ricoverato da due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere risultato positivo al coronavirus . Oggi all'ingresso del ... Leggi su ilgiorno

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - giuaddo99 : Berlusconi positivo al Covid-19 e ora i negazionisti di destra cosa dicono? #BastaPaura - LEBBY4EVER : RT @sciolti_cani: #Berlusconi positivo al #Covid19: gli #immigrati sono arrivati col barcone fino a #Nizza. [@Albybianc] -

Una visita di controllo giovedì sera. Alberto Zangrillo sente qualcosa di anomalo. Il respiro non è quello di sempre. Meglio fare una Tac. Non è facile convincere un paziente come Silvio Berlusconi. S ...C'è la riconoscenza di Alberto Cirio che ricorda quanto gli sia stato vicino il Cavaliere quando è stato colpito dal Covid. C'è il dispiacere umano di Antonio Tajani. C'è l'invito di Matteo Salvini al ...